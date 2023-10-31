Алла Пугачёва разместила новый пост в своём микроблоге с семейными фотографиями и философским комментарием.
Примадонна поделилась серией семейных снимков. Она опубликовала фотографии дочки Лизы, сына Гарри, а также совместные фото с супругом Максимом Галкиным* на фоне глиняных сосудов.
"Живём дальше", — подписала фото народная артистка СССР.
Ранее распространились слухи о том, что Галкин* в своём выступлении намекнул на проблемы в отношениях с Пугачёвой.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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