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Пугачёва поделилась семейными снимками: "Живём дальше"

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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва разместила новый пост в своём микроблоге с семейными фотографиями и философским комментарием.

Пугачёва поделилась семейными снимками: "Живём дальше"
Фото: Инстаграм Аллы Пугачёвой

Примадонна поделилась серией семейных снимков. Она опубликовала фотографии дочки Лизы, сына Гарри, а также совместные фото с супругом Максимом Галкиным* на фоне глиняных сосудов.

"Живём дальше", — подписала фото народная артистка СССР.

Ранее распространились слухи о том, что Галкин* в своём выступлении намекнул на проблемы в отношениях с Пугачёвой. 

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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