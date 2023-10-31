Ченнинг Татум и Зои Кравиц приняли решение об узаконении своих отношений, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание PEOPLE.
Пара встречается с 2021 года и недавно огласила свою помолвку.
Звезда фильма "Бэтмен", 34-летняя Зои Кравиц, ранее поделилась в интервью журналу G своими чувствами к 43-летнему Ченнингу Татуму, характеризуя его как "прекрасного человека".
Она подчеркнула, что с Татумом ей всегда весело, и они оба разделяют страсть к искусству, часто обсуждая его и исследуя свои мотивы.
Пара встретилась на кастинге для будущего фильма Зои Кравиц "Остров кисок", который также будет ее режиссерским дебютом. В процессе съемок, Кравиц называла Татума своим "опекуном".
Источник, близкий к паре, рассказал PEOPLE в прошлом году, что они "очень счастливы" вместе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.