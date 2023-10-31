PEOPLE: актёры Ченнинг Татум и Зои Кравиц станут мужем и женой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ченнинг Татум и Зои Кравиц приняли решение об узаконении своих отношений, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание PEOPLE.

Фото: GC Images by James Devaney

Пара встречается с 2021 года и недавно огласила свою помолвку.

Звезда фильма "Бэтмен", 34-летняя Зои Кравиц, ранее поделилась в интервью журналу G своими чувствами к 43-летнему Ченнингу Татуму, характеризуя его как "прекрасного человека".

Она подчеркнула, что с Татумом ей всегда весело, и они оба разделяют страсть к искусству, часто обсуждая его и исследуя свои мотивы.

Пара встретилась на кастинге для будущего фильма Зои Кравиц "Остров кисок", который также будет ее режиссерским дебютом. В процессе съемок, Кравиц называла Татума своим "опекуном".

Источник, близкий к паре, рассказал PEOPLE в прошлом году, что они "очень счастливы" вместе.

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