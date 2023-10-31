Певица Вера Брежнева, пережив три развода, предлагает женщинам возможность достичь счастья за 300 долларов в месяц. Для улучшения своего финансового положения после разрыва отношений с Константином Меладзе она решила изменить свою стратегию.
Огромные гонорары, которые певица получала в России, стали в прошлом. Теперь Брежнева говорит и поёт исключительно на украинском языке, но популярность её новых композиций не сравнима с предыдущим успехом.
Сейчас у неё возникли также проблемы с концертами, и единственным способом заработка стал проведение 14-дневного марафона трансформации.
Участницам придётся платить ежемесячно за доступ к этой программе. Минимальный пакет стоит 15 долларов (1390 рублей), следующий уровень — 45 долларов (4190 рублей), а VIP-пакет обойдётся в 300 долларов в месяц (27 900 рублей).
Брежнева обещает предоставить "трансформации, которые улучшат жизнь". Кроме того, программа включает в себя консультации с психологами, тренерами, нутрициологами, эндокринологами, а также личные занятия гимнастикой с самой певицей.
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