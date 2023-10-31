Разведённая певица Вера Брежнева предлагает женщинам стать счастливыми за 300$

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева, пережив три развода, предлагает женщинам возможность достичь счастья за 300 долларов в месяц. Для улучшения своего финансового положения после разрыва отношений с Константином Меладзе она решила изменить свою стратегию.

Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в Instagram by вера брежнева is licensed under https://www.instagram.com/p/Cl-3Ae1j6u4/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Огромные гонорары, которые певица получала в России, стали в прошлом. Теперь Брежнева говорит и поёт исключительно на украинском языке, но популярность её новых композиций не сравнима с предыдущим успехом.

Сейчас у неё возникли также проблемы с концертами, и единственным способом заработка стал проведение 14-дневного марафона трансформации.

Участницам придётся платить ежемесячно за доступ к этой программе. Минимальный пакет стоит 15 долларов (1390 рублей), следующий уровень — 45 долларов (4190 рублей), а VIP-пакет обойдётся в 300 долларов в месяц (27 900 рублей).

Брежнева обещает предоставить "трансформации, которые улучшат жизнь". Кроме того, программа включает в себя консультации с психологами, тренерами, нутрициологами, эндокринологами, а также личные занятия гимнастикой с самой певицей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Вера Брежнева - Любовь спасет мир