Певица МакSим рассказала о последствиях коронавируса

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В недавнем интервью певица рассказала, что после выхода из комы, вызванной COVID-19, у нее возникли новые проблемы со здоровьем, о чем сообщил Пятый канал. Она упомянула, что у нее выпали все волосы, и ей пришлось носить парики, что вызвало у нее некоторое эмоциональное расстройство.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт певицы МакSим

После пережитого певица МакЅим теперь считает, что в России должна быть комплексная программа восстановления для тех, кто серьезно заболел COVID-19. Она подчеркнула, что эти проблемы часто возникают через некоторое время после выписки из больницы.

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