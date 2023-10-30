Юлия Ефимова: Чего ей не хватает в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась, чего ей не хватает в Соединенных Штатах. Слова спортсменки приводит "Матч ТВ".

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Спортсменка призналась, что ей недостает общения с россиянами и их гостеприимства.

"Конечно, также не хватает российской еды. Понятно, что везде есть свои плюсы и минВусы. Первое время многие из меня смеялись, что я постоянно ела помидоры с огурцами. В США они, кажется, менее вкусные", — рассказала она.

В ноябре 2022 года Ефимова поделилась своим разочарованием после поездки на родину, в город Волгодонск, Ростовская область. Она отметила, что в городе было много грязи и бродячих собак.

Юлия Ефимова, шестикратная чемпионка мира, также имеет бронзовую медаль с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и две серебряные медали с Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она проживает и тренируется в Соединенных Штатах.

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