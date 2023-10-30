Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возникли вопросы относительно источников дохода православного детского сада в Белгороде из-за рубежа
Путин уверен, что конфликт на Ближнем Востоке можно решить посредством создания палестинского государства
Анита Цой набрала лишний вес по рецепту похудения Лолиты Милявской
Кадыров прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы
Организатор акции в аэропорту Махачкалы — Анвар живёт в Махачкале и получил за это 30 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге завод Hyundai продлил режим простоя до конца ноября
Иммунолог предупредил, что народные средства при лечении ОРВИ могут быть опасны
Психиатр Попов рассказал, что сахарный диабет может развиться из-за стресса
В Финляндии суд отменил решение мэра Турку о сносе памятника Ленину

Юлия Ефимова: Чего ей не хватает в США

Шоу-бизнес

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась, чего ей не хватает в Соединенных Штатах. Слова спортсменки приводит "Матч ТВ".

Юлия Ефимова: Чего ей не хватает в США
Фото: Wikipedia by A.Savin is licensed under FAL

Спортсменка призналась, что ей недостает общения с россиянами и их гостеприимства.

"Конечно, также не хватает российской еды. Понятно, что везде есть свои плюсы и минВусы. Первое время многие из меня смеялись, что я постоянно ела помидоры с огурцами. В США они, кажется, менее вкусные", — рассказала она.

В ноябре 2022 года Ефимова поделилась своим разочарованием после поездки на родину, в город Волгодонск, Ростовская область. Она отметила, что в городе было много грязи и бродячих собак.

Юлия Ефимова, шестикратная чемпионка мира, также имеет бронзовую медаль с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и две серебряные медали с Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она проживает и тренируется в Соединенных Штатах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Интервью Ефимовой скандальное
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Последние материалы
Иммунолог предупредил, что народные средства при лечении ОРВИ могут быть опасны
Психиатр Попов рассказал, что сахарный диабет может развиться из-за стресса
В Финляндии суд отменил решение мэра Турку о сносе памятника Ленину
СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска
Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно
ГИБДД начала оборудовать автобусы камерами фиксации ПДД
Цифровой рубль: будущее международной торговли
Обнаружено лекарство от паразитов в полукопченой колбасе "Тюменская"
Судья из Волгограда заинтересовала ФСБ из-за декретного отпуска
В Сети представили старое видео как "воскрешение" палестинцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников