Уехавшая из Израиля Алла Пугачёва получила поддержку от актрисы Валентины Талызиной

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После отъезда из Израиля Алла Пугачёва практически исчезла из публичного пространства. Певица избегает выдвигать громкие заявления и тщательно скрывает своё нынешнее местопребывание. Имеется информация, что артистка устроилась на Кипре.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Артистка Валентина Талызина недавно высказывала критику в адрес Примадонны, однако внезапно выразила одобрение по поводу последних действий певицы. В беседе с корреспондентами "МК" Пугачёва получила неожиданную поддержку со стороны легендарной артистки.

"Я считаю, что она поступила правильно. Молодец, что против России теперь ничего плохого не говорит. А где она живёт, это её абсолютное дело. Слава богу, что у неё есть поместье на Кипре. Ну и живи себе", — сказала Талызина.

Многие считают, что Пугачёва прислушалась к словам Талызиной. Недавно она высказывала критику в адрес Пугачёвой за её уход из России.

"Все сейчас находятся в тяжёлом положении. Посмотрите, во всём мире что происходит. Время показало, что и наша спецоперация была неизбежна… Россия всегда оставалась такой, как она есть!" — высказалась Талызина.

Талызина осведомлена о том, что многие знаменитости, бежавшие из России, в последнее время воздерживаются от громких заявлений в адрес нашей страны. Это радует Талызину.

"Наверное, они что-то поняли", — считает актриса.

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