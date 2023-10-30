Известный голливудский актер Леонардо ДиКаприо, широко известный своими романтическими связями, снова оказался в центре внимания. На этот раз папарацци запечатлели момент близкости между актером и его 25-летней избранницей, моделью Витторией Черетти, сообщает телеграм-канал Super. ru.
Фотографии пары были сделаны на вечеринке, посвященной Хэллоуину, где они демонстрировали свою нежность и близкие отношения. В одном из кадров видно, как Виттория в шутку засовывает руку в штаны Леонардо ДиКаприо.
Подробности отношений этой пары стали известны в сентябре текущего года. Несмотря на относительно короткий срок встреч, слухи говорят, что их отношения становятся серьезными.
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