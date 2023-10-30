Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дагестанские полицейские взяли под охрану местные синагоги
Осенние сладости могут стать причиной диабета, расстройства пищеварения и даже инсульта
Белая диета и домашние методы: пять важных вещей, которые нужно знать об отбеливании зубов
Психолог Сухова рассказала, как перестать писать бывшему
Польский эксперт считает, что поражение Украины развалит НАТО
В мире вырос спрос на вольфрам из-за массового производства боеприпасов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал судьбу телеведущего Ивана Урганта
CBC: канадская авиакомпания вынудила инвалида ползком выбираться из самолета
Соткский рудник в Армении обернулся убытками

Леонардо ДиКаприо увидели с 25-летней возлюбленной в интимный момент

0:49
Шоу-бизнес

Известный голливудский актер Леонардо ДиКаприо, широко известный своими романтическими связями, снова оказался в центре внимания. На этот раз папарацци запечатлели момент близкости между актером и его 25-летней избранницей, моделью Витторией Черетти, сообщает телеграм-канал Super. ru.

Леонардо ДиКаприо увидели с 25-летней возлюбленной в интимный момент
Фото: телеграмм канал super.ru

Фотографии пары были сделаны на вечеринке, посвященной Хэллоуину, где они демонстрировали свою нежность и близкие отношения. В одном из кадров видно, как Виттория в шутку засовывает руку в штаны Леонардо ДиКаприо.

Подробности отношений этой пары стали известны в сентябре текущего года. Несмотря на относительно короткий срок встреч, слухи говорят, что их отношения становятся серьезными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Дружба Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, проверенная временем
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Последние материалы
Продюсер Лавров рассказал, почему Пугачёву считали "крестной матерью" российского шоу-бизнеса
Россия и Сирия будут сотрудничать в сфере производства и поставок лекарств
Политолог Ярошенко: Китай не станет поддерживать "формулу мира" Зеленского
Как сэкономить на ЖКХ: советы экономиста Беляева
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
Долго держится температура 37 °С: врач перечислила причины
Сушка холодным воздухом и отказ от тугих причёсок: 9 простых хитростей по уходу за волосами от профессионального стилиста
В Литве собираются разрешить гражданам приобретать автоматическое оружие
Госдума введёт штрафы за навязывание товаров и услуг
У берегов Швеции судно "Марко Поло" во второй раз село на мель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников