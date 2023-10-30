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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал судьбу телеведущего Ивана Урганта

1:26
Шоу-бизнес

Основатель и долголетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский оставил в памяти россиян не только образ одного из самых выразительных, жёстких и непримиримых депутатов Госдумы, но и пророка, чьи многие прогнозы сбылись в действительности.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал судьбу телеведущего Ивана Урганта
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Недавно всплыло его предсказание относительно судьбы популярного российского актёра и телеведущего Ивана Урганта. Жириновский выразил свою точку зрения прямо в эфире вечернего шоу Урганта на "Первом канале".

Политик предсказал, что телеведущий станет "врагом народа" и уйдёт работать на БАМ. Он задал Урганту вопрос о наличии семьи и призвал его спасти хотя бы её.

"С женой надо развестись. Потому что вы будете числиться как враг народа. Её спасите", — сыронизировал  Жириновский.

Также он посоветовал Урганту отдать детей в интернат и предложил выбрать учреждение, которое будет работать круглосуточно и ежедневно, передаёт "Утро.ру".

Важно отметить, что после неоднозначной реакции телеведущего на события в стране программа "Вечерний Ургант" прекратила свои эфиры на телевидении. Тем не менее руководство Первого канала утверждает, что просто изменило телевизионное расписание в пользу информационных передач.

После ухода с телеэкранов Ургант нашёл новую работу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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