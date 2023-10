Продюсер Лавров рассказал, почему Пугачёву считали "крестной матерью" российского шоу-бизнеса

Аллу Пугачеву называли "крестной матерью" российского шоу-бизнеса, и её присутствие считалось почетным на любом мероприятии и в телевизионных эфирах. С этим мнением выступил музыкальный продюсер и организатор концертов Сергей Лавров в интервью интернет-изданию "Абзац".

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0