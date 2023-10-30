Продюсер Лавров рассказал, почему Пугачёву считали "крестной матерью" российского шоу-бизнеса

Аллу Пугачеву называли "крестной матерью" российского шоу-бизнеса, и её присутствие считалось почетным на любом мероприятии и в телевизионных эфирах. С этим мнением выступил музыкальный продюсер и организатор концертов Сергей Лавров в интервью интернет-изданию "Абзац".
По его словам, это объясняется тем, что Алла Пугачева была известной своей способностью помогать другим артистам достичь успеха в шоу-бизнесе.
"Однако с такой высокой популярностью приходили и риски — её могли исключить из эфиров. Это происходило потому, что её участие обеспечивало высокие рейтинги, и телеканалы боролись за это. Пугачева имела право решать, с кем выступать, и это влияло на выбор других артистов", — подчеркнул Лавров.
Музыкальный продюсер также добавил, что молодые исполнители, которым удавалось выступать с Пугачевой на сольных концертах, могли рассчитывать на коммерческий успех.
"Если Алла Пугачева появлялась на твоём сольном концерте в Москве, ты считался звездой. А если ей удавалось спеть с тобой дуэтом, то аншлаг был гарантирован. Её присутствие ждали, она была востребована, и её умоляли прийти", — подчеркнул организатор концертов.
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