Бывший муж Ани Лорак Налчаджиоглу улетел с их дочерью из Украины в Турцию

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший супруг популярной певицы Ани Лорак отправился в путешествие со своей дочерью на родину. Гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу поделился этой новостью в своем личном блоге и опубликовал снимки из поездки по стране в компании своей 12-летней дочери Софии, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Личный аккаунт в соцсетях Мурата Налчаджиоглу by Мурат Налчаджиоглу

Чтобы показать своей дочери самые живописные места Турции, предприниматель арендовал автодом. Налчаджиоглу подчеркнул, как он ценит каждую минуту, проведенную в компании ребенка.

Анна Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили в браке почти десять лет. Однако летом 2018 года появилось видео, где бизнесмен находился в клубе в компании другой девушки. Певица в интервью рассказала, что отец ее дочери просил ее дать ему второй шанс, и она попыталась примириться с изменой, чтобы сохранить семью. Однако впоследствии она решила завершить этот брак. Развод был инициирован самой певицей и официально завершился 31 января 2019 года. Ани Лорак всегда подчеркивала, что никогда не мешала общению и встречам своего бывшего супруга с дочерью.

В июне 2023 года Мурат Налчаджиоглу вступил в брак с украинкой, которая была на 19 лет моложе. Однако в октябре начались слухи о их разводе. Подписчики обратили внимание, что супруги перестали упоминать друг друга в социальных сетях, и Лилия удалила все фотографии с мужем.

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