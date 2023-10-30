Известие о смерти 54-летнего актера Мэттью Перри, который стал знаменитым благодаря своей роли Чендлера в сериале «Друзья» потрясло многих. Его коллеги и уже высказали свое соболезнование по поводу его утраты. Одной из таких людей стала актриса Гвинет Пэлтроу.
Гвинет решила вспомнить свои отношения с Мэттью и поделиться этим со своими фолловерами. Она рассказала о мимолетном романе, который у них был в 1993 году, когда они вместе работали на театральном фестивале в Массачусетсе. Гвинет отметила, что Мэттью был веселым и обаятельным, а воспоминания о купаниях, пиве в баре и поцелуях в зарослях травы были волшебными. В то время пилот «Друзей» был снят, но еще не вышел в эфир и Мэттью надеялся на свой прорыв в карьере.
После их расставания, Гвинет призналась, что они остались друзьями. Она разделила чувства горечи и грусти со своими фолловерами, подчеркнув особую важность Мэттью в своей жизни.
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