Тиктокерша Валя Карнавал сменила имидж и удивила поклонников

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Новый образ 21-летней блогерши Вали Карнавал с короткой стрижкой, каре, вызвал удивление у ее поклонников. Валя Карнавал известна своими постоянными экспериментами с внешностью, но длинные волосы всегда были ее фишкой. Поэтому такое кардинальное изменение в ее имидже стало неожиданным для многих.

Super.ru пишет что Валя решилась на смену имиджа и поделилась результатом со своими подписчиками в сторис. Чтобы убедить всех в серьезности своей перемены, она также опубликовала видео, где мастер парикмахерской отстригает ее длинные волосы. Новая стрижка придала Вале свежий вид. В комментарии к видео она даже удивилась такому омолаживающему эффекту и шутливо заметила, что теперь ей как в пятый класс.

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