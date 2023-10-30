Бывший участник Comedy Club и комик Руслан Белый*, которого в России признали иноагентом, подал иск к Министерству юстиции с требованием аннулировать этот статус, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу Замоскворецкого суда в Москве.
Иск был зарегистрирован в суде 25 октября, но дата заседания по этому делу пока не назначена.
Из сообщений в социальных сетях Руслана Белого* видно, что в настоящее время он находится за пределами России и находится в процессе проведения концертного тура по различным городам Европы.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.09.2023.
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