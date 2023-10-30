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Комик Руслан Белый* подал в суд иск с просьбой снять статус иноагента

0:44
Шоу-бизнес

Бывший участник Comedy Club и комик Руслан Белый*, которого в России признали иноагентом, подал иск к Министерству юстиции с требованием аннулировать этот статус, сообщают "Ведомости" со ссылкой на базу Замоскворецкого суда в Москве.

Комик Руслан Белый* подал в суд иск с просьбой снять статус иноагента
Фото: Openverse by Руслан Белый is licensed under CC BY-SA 4.0

Иск был зарегистрирован в суде 25 октября, но дата заседания по этому делу пока не назначена.

Из сообщений в социальных сетях Руслана Белого* видно, что в настоящее время он находится за пределами России и находится в процессе проведения концертного тура по различным городам Европы.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.09.2023.

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Руслан Белый - деньги, женщины, юмор Щербакова, Дзюба. 50 вопросов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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