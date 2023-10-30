Заслуженная артистка РСФСР и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила свое отношение к эмиграции ряда известных артистов, включая Аллу Пугачеву, Максима Галкина*, и Андрея Макаревича.
"С отъездом этой гадости Россия сбросила с себя, как чешую, все, что накопилось за 30 лет после перестройки. Их поведение можно назвать одним словом — мерзкое", — считает депутат.
В интервью aif.ru она охарактеризовала это поведение как предательство и назвала уехавших артистов "несчастными людьми", лишившими себя родины.
Ранее, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выразил уверенность в бедной судьбе Максима Галкина и Аллы Пугачевой, утверждая, что они потеряют свою зарубежную недвижимость и станут ненужными.
* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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