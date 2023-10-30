Певица Ольга Зарубина заявила, что Алла Пугачёва закрывала дорогу на сцену российским артистам

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам певицы Ольги Зарубиной, ей первой предложили исполнять хит "Айсберг", который впоследствии достался Алле Пугачёвой. Она утверждает, что именно Примадонна помешала её карьере в СССР, в результате чего она уехала в США.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

В беседе с "МК" Зарубина упоминает, что Пугачёва блокировала путь на сцену другим исполнителям, включая Алеся Чумакова, Татьяну Анциферову и Shaman`а, отец которого как раз наоборот заявлял, что Примадонна "спасла жизнь его сыну".

Ранее сообщалось, что Зарубина посоветовала Пугачёвой извиниться перед фанатами и попросить прощения за "рабов и холопов".

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Алла Пугачёва обратилась к россиянам