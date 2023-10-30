Немоляева: "Галкин* вёл такие добрые передачи, а теперь говорит ужасные вещи про СВО"

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Коллеги "по цеху" Максима Галкина* до сих пор недоумевают, что случилось с некогда благовоспитанным человеком, которым он был еще почти два года назад.

Фото: ruskino.ru

После начала спецоперации он уехал из страны и стал злобным критиканом.

После скандальных заявлений о СВО, российской власти, патриотично настроенных коллегах, его уже не желают видеть дома. Правда, слухи о его возвращении появляются постоянно.

В ужасе от преображения артиста и актриса Светлана Немоляева.

"Что с ним?! Галкин Максим, который вёл такие дивные добрые передачи… Все эти ужасные вещи, которые Галкин говорит на концертах про спецоперацию… В какой-то мере, я считаю, это от беспомощности, от безысходности. Он наговорил о России ужасных слов, понаделал дел и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжает доказывать всем, что якобы прав, вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной", — говорит любимая многими россиянами актриса.

Светлана Владимировна отмечает, что ей очень жалко таких запутавшихся и несчастных людей. Ведь они лишены самого главного — своей родины. А сам Галкин* в недавнем обращении говорил, что скучает по России, но родиной уже считает Израиль.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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