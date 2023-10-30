Участник из Тывы Денберел Ооржак победил в 7 сезоне шоу "Ты супер!"

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Завершение седьмого сезона популярного музыкального проекта "Ты супер!" состоялось вечером 29 октября на телеканале НТВ. Победителем стал 16-летний Денберел Ооржак из Тывы, который впечатлил зрителей исполнением песни "Снег" Николая Носкова.

Фото: Официальная группа Денберела Ооржака в соцсети "В Контакте"

На втором месте оказалась 17-летняя Таисия Комарова, которая прекрасно справилась с композицией "Короны" певицы Дианы Арбениной. Третье место досталось Анастасии Нагорновой, её выступление с хитом "Ты меня любишь" Александра Серова не оставило равнодушными зрителей. Четвёртое место заняла 17-летняя Елизавета Антошкина, которая прекрасно исполнила ретро-шлягер "Не верь слезам" Шуры. Пятую строчку занимает 13-летняя Елизавета Грузова, привлёкшая внимание выступлением с песней "Золушка".

В главном событии седьмого сезона шоу "Ты супер!" приняли участие 12 молодых артистов. Приглашение от Игоря Крутого получила Ева Ковалёва, которая выступит в полуфинале детской версии "Новой волны". Денберел Ооржак же был отмечен своим талантом и приглашён прямо на финал взрослой "Новой волны".

Помимо звания победителей любители музыки также получили подарки от Александра Панайотова — сертификаты на изготовление индивидуальных вокальных наушников.

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Денберел Ооржак