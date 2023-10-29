Прохор Шаляпин проиграл соцработнику в "Перепой звезду" с разгромным счётом

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин потерпел поражение в новом эпизоде программы "Перепой звезду" на Первом канале, уступив место социальному работнику. В рамках этого шоу известные артисты исполняют песни в дуэте с представителями разных профессий.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

На этот раз музыкальному директору центра социальной помощи посчастливилось соревноваться с выпускником "Фабрики звезд-6" Владиславом Синицыным, который исполнил песню "Калинка". Прохор на сцене появился в образе "царя".

Оба участника признались, что выбор партнера для них был полным сюрпризом. Однако жюри единогласно присудило победу социальному работнику, который одержал победу над звездой со счетом 5:0, , как сообщает "Комсомольская правда".

Однако это не было единственным поражением звезд в этом эпизоде. Например, риэлтор Иван Пахомов победил бывшего солиста группы "Фристайл" Вадима Казаченко, а контент-менеджер Светлана Михайлова своим исполнением песни "Ты не целуй" Полины Гагариной обошла звезду 2000-х, Авраама Руссо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Звезды-обманщики | Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Витас, Анна Семенович, Роза Сябитова