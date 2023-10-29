Дочь Пригожина рассказала о микроинсульте и опасности стресса в своей жизни

Даная, дочь Иосифа Пригожина, поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографией, на которой она изображена с сыном Даниэлем. В описании к снимку блогер рассказала о своем опыте пережитого микроинсульта и поделилась, как справляется со стрессом и последствиями аварии, произошедшей шесть лет назад.
Она подчеркнула, что ее сын Даниэль оказал ей огромную поддержку и заботу во время этого трудного периода, и что благодаря ему она постепенно выздоравливает.
Даная Пригожина также призналась, что встретила как поддержку, так и недоброжелателей в свое нелегкое время, но она урок для себя извлекла — не тратить свою энергию на тех, кто этого не заслуживает.
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