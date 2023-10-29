Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оптовый рынок снижает цены на топливо, Но АЗС пока не спешат подстроиться
Сексолог Шевченко назвал главную причину, по которой исчезает интерес к сексу
Прохор Шаляпин проиграл соцработнику в "Перепой звезду" с разгромным счётом
Изменения в мозге у женщин во время менструального цикла: открытия ученых из UCSB
Невролог посоветовал проверять уровень глюкозы в крови для профилактики инсульта
Дочь Пригожина рассказала о микроинсульте и опасности стресса в своей жизни
Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус с игроками "Лиона"
Украинцы просят помощи у России в возвращении отнятых Западом детей, заявил Лукьянцев
Росавиация: аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей

Певица Максим рассказала, что у нее хотели забрать детей ради имущества

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярная певица МакSим впервые рассказала о своем опыте преодоления алкогольной зависимости в большом интервью, которое она дала после прохождения лечения. В разговоре с Надеждой Стрелец, она рассказала о том, как близкие люди предали ее доверие, когда она находилась в коме.

Певица Максим рассказала, что у нее хотели забрать детей ради имущества
Фото: Личный аккаунт певицы Максим в Instagram

МакSим поделилась: "Близкие люди начали искать способы удочерить моих детей, чтобы завладеть моим имуществом. Вскоре выяснилось, что люди, с которыми я сотрудничала многие годы, подделывали мою подпись во время моей комы."

Певица рассказала, что она не стала вступать в конфликты и не требовала возмещения.

"Просто отпустила, и это сделало мне легче," — сказала она, описывая свое эмоциональное состояние после того, как правда стала явной. После этого события, МакSим радикально изменила свой круг общения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

У ПЕВИЦЫ МАКСИМ ВО ВРЕМЯ КОМЫ ХОТЕЛИ ОТОБРАТЬ ДЕТЕЙ И ВСЁ ИМУЩЕСТВО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта
Ученые нашли способ защитить больше людей от инсульта
Последние материалы
Дочь Пригожина рассказала о микроинсульте и опасности стресса в своей жизни
Фанаты "Марселя" закидали камнями автобус с игроками "Лиона"
Украинцы просят помощи у России в возвращении отнятых Западом детей, заявил Лукьянцев
Росавиация: аэродром Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших туда людей
Вика Цыганова обвинила Дудя* в фейковом интервью
Израиль после беспорядков в Махачкале призвал РФ обеспечить безопасность евреев
Певица Максим рассказала, что у нее хотели забрать детей ради имущества
Министр нацполитики Чечни высказался против антисемитских акций в Махачкале
Профессор Конев рассказал, что нужно делать для предотвращения инсульта
Врач Сутормин рассказал, что инсульт может поразить в любом возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников