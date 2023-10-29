Певица Максим рассказала, что у нее хотели забрать детей ради имущества

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Популярная певица МакSим впервые рассказала о своем опыте преодоления алкогольной зависимости в большом интервью, которое она дала после прохождения лечения. В разговоре с Надеждой Стрелец, она рассказала о том, как близкие люди предали ее доверие, когда она находилась в коме.

Фото: Личный аккаунт певицы Максим в Instagram

МакSим поделилась: "Близкие люди начали искать способы удочерить моих детей, чтобы завладеть моим имуществом. Вскоре выяснилось, что люди, с которыми я сотрудничала многие годы, подделывали мою подпись во время моей комы."

Певица рассказала, что она не стала вступать в конфликты и не требовала возмещения.

"Просто отпустила, и это сделало мне легче," — сказала она, описывая свое эмоциональное состояние после того, как правда стала явной. После этого события, МакSим радикально изменила свой круг общения.

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У ПЕВИЦЫ МАКСИМ ВО ВРЕМЯ КОМЫ ХОТЕЛИ ОТОБРАТЬ ДЕТЕЙ И ВСЁ ИМУЩЕСТВО