Певица МакSим появилось на людях после лечение алкогольной зависимости

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица МакSим, 40 лет, поделилась своим опытом в борьбе с алкогольной зависимостью после успешного курса реабилитации. В течение последних пяти лет артистка боролась с алкоголизмом и переживала разные сложности. Однако сейчас она говорит, что вернулась к нормальной жизни и вновь начала выступать на сольных концертах и частных мероприятиях после прохождения лечения в реабилитационной клинике.

Фото: Личный аккаунт певицы Максим в Instagram

Артистка, настоящее имя которой Марина Абросимова, признается, что алкоголь стал для нее способом справляться с эмоциональными трудностями и сложными отношениями. Она рассказала о своем пути к выздоровлению и принятии решения о лечении, подчеркивая важность осознания проблемы.

После успешного лечения в реабилитационной клинике, Марина Абросимова отказалась от употребления алкоголя и рассказала о том, как изменилась ее жизнь после этой важной перемены. Она также поделилась своими переживаниями, связанными с тяжелой коронавирусной пневмонией и постковидным синдромом, который повлиял на ее физическое и эмоциональное состояние.

МакSим подчеркнула, что для нее важно сохранить ясность сознания и трезвость, и что она более не употребляет алкоголь. Также она рассказала о попытках некоторых лиц "обчистить" ее имущество, пока она находилась в коме, и о том, как она решила изменить свой круг общения после этого опыта.

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⚡️ Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем!