Артистка Алла Пугачёва с начала боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта пропала из вида. Певица Ольга Зарубина дала Примадонне совет.
Она отметила, что у Пугачёвой больше возможностей переезжать из одной страны в другую без ущерба для своего материального состояния. Зарубина подчеркнула, что в возрасте Примадонны кочевническая жизнь без признания и славы является тяжёлым грузом.
"Она столько денег заработала на "рабах и холопах" (по её собственному выражению), что у неё есть возможность переезжать из одной страны в другую без ущерба для своего материального состояния", — сказала певица в беседе с "МК".
Зарубина считает, что Примадонна так и будет перемещаться из одного места в другое, но в Россию не вернётся.
Певица полагает, что Пугачёва находится в непростом эмоциональном состоянии. Зарубина дала ей совет.
"Алле нужно извиниться перед своими фанатами и публикой, попросить прощения за "рабов и холопов". Это первое, что нужно сделать. И ещё нужно попросить прощения у тех людей, которым она не давала дорогу на большую сцену", — поделилась певица.
Она считает, что из-за Пугачёвой пострадали много артистов, включая Shaman`а, Сергея Чумакова.
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