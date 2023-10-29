Певица Ольга Зарубина посоветовала пропавшей Алле Пугачёвой извиниться

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Алла Пугачёва с начала боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта пропала из вида. Певица Ольга Зарубина дала Примадонне совет.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Она отметила, что у Пугачёвой больше возможностей переезжать из одной страны в другую без ущерба для своего материального состояния. Зарубина подчеркнула, что в возрасте Примадонны кочевническая жизнь без признания и славы является тяжёлым грузом.

"Она столько денег заработала на "рабах и холопах" (по её собственному выражению), что у неё есть возможность переезжать из одной страны в другую без ущерба для своего материального состояния", — сказала певица в беседе с "МК".

Зарубина считает, что Примадонна так и будет перемещаться из одного места в другое, но в Россию не вернётся.

Певица полагает, что Пугачёва находится в непростом эмоциональном состоянии. Зарубина дала ей совет.

"Алле нужно извиниться перед своими фанатами и публикой, попросить прощения за "рабов и холопов". Это первое, что нужно сделать. И ещё нужно попросить прощения у тех людей, которым она не давала дорогу на большую сцену", — поделилась певица.

Она считает, что из-за Пугачёвой пострадали много артистов, включая Shaman`а, Сергея Чумакова.

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