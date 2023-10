Мария Кожевникова - актриса из сериала "Универ", в настоящее время находится в отпуске в Объединенных Арабских Эмиратах вместе со своими детьми. Несмотря на жаркую погоду, она наслаждается отдыхом и материнством. В запрещенной соцсети она поделилась своими впечатлениями, отметив, что вода для детей является удовольствием, но для нее самой слишком горячей. Тем не менее, она все равно находит возможность заниматься плаванием и наслаждаться отпуском.

Фото: Личный аккаунт Марии Кожевниковой в Instagram by мария кожевникова is licensed under https://www.instagram.com/p/CyDwSMUs1pC/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==