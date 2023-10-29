Мария Кожевникова - актриса из сериала "Универ", в настоящее время находится в отпуске в Объединенных Арабских Эмиратах вместе со своими детьми. Несмотря на жаркую погоду, она наслаждается отдыхом и материнством. В запрещенной соцсети она поделилась своими впечатлениями, отметив, что вода для детей является удовольствием, но для нее самой слишком горячей. Тем не менее, она все равно находит возможность заниматься плаванием и наслаждаться отпуском.
Super.ru пишет что во время отдыха 38-летняя актриса нашла время, чтобы ответить на вопросы своих подписчиков в сторис. Одним из вопросов было то, как она выбирала имена для своих детей. Мария рассказала, что старший сын получил имя Иван, так как он родился во время Крещения Господня, и по совету священника решили, что ребенок сам выбрал это имя. С младшим сыном появилась забавная история - они назвали его Максим в честь фирмы-производителя чепчика, который был принесен мамой Марии в роддом.
Имя младшего ребенка Марии пока остается тайной, но она обещала раскрыть его в ближайшее время. Надеемся, что история выбора его имени будет такая же забавная, как история с Максимом.
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