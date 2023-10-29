38-летняя актриса Мария Кожевникова честно рассказала, как выбирала имена сыновьям

Мария Кожевникова - актриса из сериала "Универ", в настоящее время находится в отпуске в Объединенных Арабских Эмиратах вместе со своими детьми. Несмотря на жаркую погоду, она наслаждается отдыхом и материнством. В запрещенной соцсети она поделилась своими впечатлениями, отметив, что вода для детей является удовольствием, но для нее самой слишком горячей. Тем не менее, она все равно находит возможность заниматься плаванием и наслаждаться отпуском.

Фото: Личный аккаунт Марии Кожевниковой в Instagram by мария кожевникова is licensed under https://www.instagram.com/p/CyDwSMUs1pC/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет что во время отдыха 38-летняя актриса нашла время, чтобы ответить на вопросы своих подписчиков в сторис. Одним из вопросов было то, как она выбирала имена для своих детей. Мария рассказала, что старший сын получил имя Иван, так как он родился во время Крещения Господня, и по совету священника решили, что ребенок сам выбрал это имя. С младшим сыном появилась забавная история - они назвали его Максим в честь фирмы-производителя чепчика, который был принесен мамой Марии в роддом.

Имя младшего ребенка Марии пока остается тайной, но она обещала раскрыть его в ближайшее время. Надеемся, что история выбора его имени будет такая же забавная, как история с Максимом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Sasha Belair откровенно об отношениях с Косенко — Свадьба? Ребенок? Массовка в Крокусе?