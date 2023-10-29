Все звезды, покинувшие Россию и уехавшие из Израиля после начала войны

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько российских знаменитостей, проживающих в Израиле, покинули страну по разным причинам после палестино-израильского конфликта. Вот список некоторых из этих артистов и их обстоятельства:

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Алла Пугачева вылетела из Израиля вместе со своими близнецами Гарри и Лизой на Кипр.Певица владеет недвижимостью на острове и, по некоторым данным, может обладать кипрским паспортом.

Максим Галкин*. После эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа Максим Галкин* покинул Израиль.

Он объявил в социальных сетях, что покидает Израиль, чтобы отправиться в турне по Европе.

Максим Леонидов. В 2022 году певец Максим Леонидов переехал в Израиль.После начала обстрела из сектора Газа Леонидов провел несколько дней в бомбоубежище. Позже он заявил, что уезжает в Париж, где у него был запланирован концерт.

Михаил Шац*.Телеведущий Михаил Шац* 7 октября выехал из Израиля в Европу.

Позже он упомянул в социальных сетях, что уехал до начала обстрела в рамках запланированной поездки и уже вернулся.

Наталья Ионова (Глюкоза). Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, находилась в Израиле в тот день, когда начались обстрелы из сектора Газа.

Она приехала в страну со своим мужем и детьми, чтобы посетить концерт американского певца Бруно Марса, но выступление было отменено.

Ионова и ее семья провели два дня в бомбоубежище, прежде чем смогли вернуться в Москву.

*Максим Галкин и Михаил Шац внесены Минюстом РФ в список иноагентов.

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