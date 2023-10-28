Гоша Куценко признался в любви к интимным сценам

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Гоша Куценко признался, что он наслаждается поцелуями своих партнерш на съемках и готов участвовать в откровенных сценах столько, сколько потребуется. Об этом он рассказал в ходе последнего выпуска программы "Секрет на миллион", которая вышла на телеканале НТВ.

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В настоящее время Куценко исполняет главную роль в сериале "Скорая помощь", и ему приходится часто демонстрировать страсть и близкие отношения с актрисой Мариной Доможировой, так как по сценарию они играют роль супружеской пары.

В ходе разговора с Лерой Кудрявцевой артист поделился, что он относится к съемкам откровенных сцен с большой серьезностью, чтобы сделать все максимально реалистичным для зрителей. По его мнению, в таких моментах на камере должны передаваться настоящие эмоции, сообщает "Телеканал 360".

Более того, Куценко даже признался, что иногда он лично предлагает режиссерам внедрять больше интимных сцен в сценарии проектов, в которых участвует. Отвечая на вопрос о том, как проходят эти съемки, гость программы подчеркнул, что его приоритет — создать комфортную атмосферу для партнерши и действовать с их согласия.

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