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Ирина Пегова развеяла слухи о потере веса и возможном замужестве

1:16
Шоу-бизнес

На юбилейном мероприятии в МХТ имени Чехова, которое прошло 26 октября, появилась актриса Ирина Пегова. В последнее время активно обсуждается ее внешность, в частности, ее похудение. Некоторые ее поклонники комментируют фотографии с восхищением, называя ее сильной и красивой, в то время как другие выражают беспокойство по поводу радикальных изменений в ее облике, сообщает "Комсомольская правда".

Ирина Пегова развеяла слухи о потере веса и возможном замужестве
Фото: Telegram-канал Ирины Пеговой by Ирина Пегова

Ирина Пегова отвечает на эти слухи утверждением, что она значительно не похудела. Она признается, что внимательно следит за своим весом, и он остается в пределах 63 килограммов.

Актриса также прокомментировала слухи о своем замужестве, вызванные появлением кольца на безымянном пальце ее правой руки на фотографиях. Ирина Пегова утверждает, что она просто любит украшения и носит кольца на разных пальцах без связи с замужеством.

Актриса также поделилась информацией о своей дочери Татьяне, которая учится в 11-м классе. Татьяна не собирается идти в театральный вуз, её интересуют точные науки, хотя конкретное направление обучения пока остается неясным.

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Ирина Пегова: тиндер, сон за рулём и сможет ли принять роды
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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