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Мать Андрея Бурковского рассказала о своей любви к Путину

1:27
Шоу-бизнес

Людмила Бурковская, мать актера Андрея Бурковского, который уехал в США более года назад, поделилась своими чувствами по отношению к России и Владимиру Путину. Она рассказала о своей встрече с президентом России и её воспоминаниях о том дне, когда она обслуживала Владимира Путина и Ангелу Меркель в своем ресторане в Томске.

Мать Андрея Бурковского рассказала о своей любви к Путину
Фото: инстанрамм аккаунт Людмилы Бурковской

Людмила Бурковская выразила свою глубокую любовь и уважение к Владимиру Путину. Она поделилась анекдотом о том, как она семь дней готовилась к встрече с президентом и как Путин и Меркель остались в ресторане гораздо дольше, чем планировали. Фотография Путина и Меркель, сделанная в тот день, висит в её ресторане как символ гордости. Людмила Бурковская также сохранила меню, которым пользовался Владимир Путин, и гордится этими артефактами.

Мать актера рассказала, что её сын, Андрей Бурковский, также участвовал в организации этого мероприятия и можно увидеть на многочисленных фотографиях с того вечера. Она также отметила, что в её ресторане часто бывают высокопоставленные лица государства, такие как премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом она сообщила в интервью журналистам ИА Регнум.

Людмила Бурковская подчеркнула свою преданность родному Томску и заявила, что никогда не покинула бы свой родной город.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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