Певец Ираклий Пирцхалава участвовал в реалити-шоу "Последний герой" вместе с своим отцом, 67-летним папой Николозом Кснелашвили, известным врачом-гинекологом в Грузии. Однако с самого начала участники проекта были неприятно удивлены поведением сына по отношению к отцу.

Фото: "File:Ираклий Пирцхалава.jpg" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0. by Michail Popov How to use is licensed under СC BY-SA 3.0