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Певец Ираклий Пирцхалава не помог задыхающемуся отцу в океане на шоу "Последний герой"

1:25
Шоу-бизнес

Певец Ираклий Пирцхалава участвовал в реалити-шоу "Последний герой" вместе с своим отцом, 67-летним папой Николозом Кснелашвили, известным врачом-гинекологом в Грузии. Однако с самого начала участники проекта были неприятно удивлены поведением сына по отношению к отцу.

Певец Ираклий Пирцхалава не помог задыхающемуся отцу в океане на шоу "Последний герой"
Фото: "File:Ираклий Пирцхалава.jpg" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0. by Michail Popov How to use is licensed under СC BY-SA 3.0

В одном из заданий им пришлось добраться до острова вплавь. Пирцхалава, имеющий опыт в реалити-шоу, включая "Последний герой", устремился к суше быстрее всех. Он считал, что прибытие первым может принести ему какие-то преимущества. В то время как певец плыл вперёд его отец был далеко позади него. Мужчине было тяжело плыть, но ему пришли на помощь экстрасенс Фатима Хадуева и её дочь.

"Ты видел, отец задыхается? Как "всё в порядке"? Мы бы его на руках несли! Сам ты выдыхай! Это ненормально! Моя дочь от бочки отплыла, чтобы папу твоего прикрепить", — разгневанно обратилась к певцу Хадуева.

Пирцхалава поделился, что он постоянно интересовался у участников, кто плывёт сзади, как справляется его отец с испытанием. Кснелашвили не стал комментировать эту ситуацию, но когда он добрался до берега, его вид был уставшим после такого долгого заплыва, сообщает StarHit.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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