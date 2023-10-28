Игорь Николаев высказался про новую версию песни "Императрица" в исполнении Люси Чеботиной

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Автор музыки и текста хита Ирины Аллегровой "Императрица", Игорь Николаев, поделился своим мнением о новой версии этой композиции, исполненной артисткой Люсей Чеботиной. Информацию об этом сообщает The Voice Mag.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Песня была выбрана в качестве саундтрека к фильму "Императрицы", который был выпущен 26 октября. Мнения о новой интерпретации этого хита разделились.

Игорь Николаев признался, что еще не смотрел фильм, но успел оценить проморолик с участием Чеботиной и исполнительницей одной из главных ролей, Юлией Пересильд. По его мнению, новая версия песни "Императрица" обещает "меньше драмы и больше драйва". Композитор также подметил, что трендом является изменение мелодии известных песен.

"Итак, мы имеем песню, основанную на мотивах оригинала, и, повторюсь, мне нравится как трек, так и видео, аранжировка, Люся и Юля! Я уверен, что Ирина Александровна тоже отнеслась бы к этой версии с пониманием", — поделился своим мнением Николаев.

Пока Ирина Аллегрова не высказала своего мнения о новой версии композиции. В то время как Наташа Королева назвала ее "странным кавером на культовую песню" и отметила, что в оригинале заключена вся "фишка".

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил негодование и назвал новую версию "Императрицы" в исполнении Чеботиной "насмешкой" и "непрофессионализмом". Он также уточнил, что не считает Чеботину "абсолютно неспособной", но оценил данное исполнение как "плохо сделанное".

Соседов также добавил, что если это является рекламой для фильма "Императрицы", то он не испытывает желания его смотреть. Критик подчеркнул, что Ирина Аллегрова обладает музыкальным образованием и богатым опытом на эстраде, поэтому сравнивать ее с Чеботиной не совсем корректно.

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Люся Чеботина - ИМПЕРАТРИЦА (Из к/ф «Императрицы»)