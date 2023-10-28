Дочь Боярского Елизавета снялась голой в сериале

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Елизавета Боярская, известная как дочь известного актера и певца Михаила Боярского, всегда придерживалась сдержанной линии в отношении откровенных сцен в своей актёрской карьере. Однако, недавно, на съемках своего нового сериала "Цикады", она решила шагнуть в сторону более откровенного образа и взаимодействия с коллегой по цеху.

Фото: openverse.org

Сюжет сериала "Цикады" фокусируется на теме взаимоотношений между родителями и их детьми, где родители часто остаются в неведении относительно жизни и секретов своих детей. События развиваются в семейной обстановке, и лишь серьезная трагедия раскрывает скрытые тайны и стиль жизни детей.

Елизавета Боярская решила остаться верной сценарию, даже несмотря на то, что её роль включала в себя интимные сцены. Однако в этом проекте она сыграла сцену любви со своим экранным "мужем". После завершения этой сцены, персонаж актрисы подходит к окну, и именно в этот момент зрители впервые имели возможность увидеть её фигуру. Некоторые зрители заметили, что несмотря на свои 37 лет, Боярская выглядит гораздо моложе.

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Цикады | Трейлер | Премьера 26 октября только на Кинопоиске