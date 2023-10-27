Людмила Поргина, вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, выразила желание расстаться с квартирой своего позднего мужа в Москве. Об этом она рассказала в интервью газете "Комсомольская правда".
По словам Поргиной, Караченцов получил данное жилье в столице от правительства в 2003 году. Квартира, имеющая четыре комнаты, находится на улице Шведский тупик и, по мнению вдовы артиста, на данный момент оценивается в около 300 миллионов рублей. Полученные с продажи средства актриса планирует использовать для создания музея, посвященного памяти ее мужа, на своей даче в поселке Валентиновка.
Решение о продаже данной недвижимости будет принято в согласии с остальными членами семьи. Поргина также отметила, что архитектурный проект музея уже готов. Актриса начала перевозить антикварную мебель из московской квартиры в загородный дом.
"Все это будет переведено на дачу, в музей. Я редко бываю в Москве и не хочу жить в ней одна, поэтому предпочитаю проводить время на даче в компании своих кошек, собак и попугая", — подчеркнула вдова Караченцова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Александр Дьяченко заразился COVID-19 и долго боролся с астеническим синдромом.