Вдова Караченцова собирается продать квартиру мужа в Москве за 300 млн рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Людмила Поргина, вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, выразила желание расстаться с квартирой своего позднего мужа в Москве. Об этом она рассказала в интервью газете "Комсомольская правда".

Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

По словам Поргиной, Караченцов получил данное жилье в столице от правительства в 2003 году. Квартира, имеющая четыре комнаты, находится на улице Шведский тупик и, по мнению вдовы артиста, на данный момент оценивается в около 300 миллионов рублей. Полученные с продажи средства актриса планирует использовать для создания музея, посвященного памяти ее мужа, на своей даче в поселке Валентиновка.

Решение о продаже данной недвижимости будет принято в согласии с остальными членами семьи. Поргина также отметила, что архитектурный проект музея уже готов. Актриса начала перевозить антикварную мебель из московской квартиры в загородный дом.

"Все это будет переведено на дачу, в музей. Я редко бываю в Москве и не хочу жить в ней одна, поэтому предпочитаю проводить время на даче в компании своих кошек, собак и попугая", — подчеркнула вдова Караченцова.

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Вдова Караченцова хочет продать квартиру мужа