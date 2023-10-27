Собчак попросила совета подписчиков при выборе маски на Хэллоуин: Бородина, Гузеева или Волочкова

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак обратилась к фолловерам с просьбой помочь ей выбрать маску на Хэллоуин.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Журналистка опубликовала пост, в котором на маркетплейсе представлены на выбор три маски для Хэллоуина. К покупке предлагается маска Ларисы Гузеевой, Анастасии Волочковой и Ксении Бородиной.

"Как думаете, какую маску лучше взять для Хэллоуина?" — спросила Собчак подписчиков.

Фоловеры стали предлагать Собчак и другие вараинты — маски Ольги Бузовой, Насти Ивлеевой, Тины Канделаки.

Ранее Ксения Бородина рассказала об истоках конфликта с Ксенией Собчак.

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