Ксения Собчак обратилась к фолловерам с просьбой помочь ей выбрать маску на Хэллоуин.
Журналистка опубликовала пост, в котором на маркетплейсе представлены на выбор три маски для Хэллоуина. К покупке предлагается маска Ларисы Гузеевой, Анастасии Волочковой и Ксении Бородиной.
"Как думаете, какую маску лучше взять для Хэллоуина?" — спросила Собчак подписчиков.
Фоловеры стали предлагать Собчак и другие вараинты — маски Ольги Бузовой, Насти Ивлеевой, Тины Канделаки.
Ранее Ксения Бородина рассказала об истоках конфликта с Ксенией Собчак.
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