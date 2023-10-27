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Вдова Шатунова рассказала правду о скандале на концерте

2:20
Шоу-бизнес

После памятного концерта, посвященного 50-летию лидера группы "Ласковый май" Юрия Шатунова началось распространения слухов о возможном романе с немецким моделью Джулианом Шалком. Эти слухи появились после того, как загадочный красавец посещал концерт и впоследствии сопровождал Светлану за сцену.

Вдова Шатунова рассказала правду о скандале на концерте
Фото: Личный аккаунт Юрия Шатунова в Instagram by Юрий Шатунов

Фанаты Юрия Шатунова разделились на два лагеря в отношении этой ситуации. Одни выразили свою поддержку вдове, радуясь тому, что она нашла силы присутствовать на таком важном событии после трагических событий в ее семье. Они искренне поддерживали женщину, которая редко появляется в общественных мероприятиях и выдержала несколько часов под внимательными взглядами фотографов и поклонников. Другие же критиковали внешний вид Светланы, выражая недовольство ее прической, макияжем и выбором вечернего платья. Они также не одобряли то, как она танцевала под песни своего покойного мужа, исполняемые его бывшими коллегами.

Некоторых фанатов довели слухи о загадочном красавце, который сидел в ложе и ушел за сцену с семьей Шатунова. Однако, устав от этих сплетен, Светлана пояснила, что Джулиан Шалк — просто близкий друг семьи, а не романтический партнер или новый мужчина в ее жизни. Также стоит отметить, что Джулиан участвовал в съемках клипа Юрия Шатунова "А лето цвета неба", где он сыграл роль легендарного шпиона Джеймса Бонда, в то время как сам певец исполнял роль его врага.

Светлана подчеркнула, что ее отношения с Джулианом лишены романтических подтекстов и сейчас они всего лишь друзья. Она выразила радость, которую испытала в этот вечер, и подчеркнула, что это был первый раз за долгое время, когда она могла искренне улыбнуться, благодаря поддержке близких, сообщает ura.ru.

Тем не менее, личная жизнь Светланы по-прежнему привлекает внимание общества. Недавно продюсер Андрей Разин утверждал, что она выходит замуж за бывшего директора группы "Ласковый май" Аркадия Кудряшова. Однако сам Аркадий опроверг эти утверждения и назвал Андрея Разина "больным".

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Юрий Шатунов и "Ласковый май" - "Белые розы" (1989)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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