Композитор Игорь Николаев опубликовал фото своей 45-летней дочери от первого брака

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский композитор и певец Игорь Николаев поздравил с 45-летним юбилеем свою дочь Юлию, разместив её фотографию в своём аккаунте в социальной сети. Она является первым ребёнком артиста от его первого брака с Еленой Кудряшевой.

Фото: Личный аккаунт Игоря Николаева в Instagram

"Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата. Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе", — подписал артист снимок.

Николаев состоял в браке с одноклассницей Кудряшевой 13 лет. После развода женщина переехала в США вместе с дочерью. На данный момент они проживают там.

У композитора также есть дочь от третьей жены - Юлии Проскуряковой. В 2015 году у них родилась дочь Вероника.

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Игорь Николаев - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ