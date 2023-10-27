Российский композитор и певец Игорь Николаев поздравил с 45-летним юбилеем свою дочь Юлию, разместив её фотографию в своём аккаунте в социальной сети. Она является первым ребёнком артиста от его первого брака с Еленой Кудряшевой.
"Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата. Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе", — подписал артист снимок.
Николаев состоял в браке с одноклассницей Кудряшевой 13 лет. После развода женщина переехала в США вместе с дочерью. На данный момент они проживают там.
У композитора также есть дочь от третьей жены - Юлии Проскуряковой. В 2015 году у них родилась дочь Вероника.
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