Кайли Дженнер призналась, что пластическая операция была ошибкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская телезвезда Кайли Дженнер выразила сожаление по поводу хирургического вмешательства, которое она сделала в 19 лет. В интервью Wall Street Journal 26-летняя знаменитость призналась, что считает эту операцию ошибкой.

Фото: инстаграмм аккаунт Кайли Дженнер

Она сказала: "Я сожалею, что сделала пластическую операцию на груди прямо перед беременностью (хотя ребенка не планировала). Возможно, мне следовало просто подождать, пока у меня появятся дети, или пока мое тело полностью разовьется."

Кайли Дженнер также подчеркнула, что несмотря на проведенные операции, она всегда имела уверенность в себе и своей внешности. В ее словах: "Я просто развлекалась".

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