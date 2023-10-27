Лев Лещенко о Добрынине: "К сожалению, Слава сейчас болен"

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Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин — это два выдающихся российских артиста, которые дружат уже много лет. Лев Лещенко хорошо осознает, что Вячеславу непросто — в прошлом году он даже не смог выступить на сцене, чтобы поздравить Добрынина с его 80-летним юбилеем. StarHit пишет что Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт пять лет назад, который повлек за собой прекращение его деятельности и участие в светских мероприятиях.

Фото: Личный аккаунт Льва Лещенко в Instagram by Лев Лещенко

"Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен… Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни", — вздохнул Лев Валерианович в YouTube-программе "Откройте, Давид!"

Лев Лещенко отмечает, что Вячеслав Добрынин — его близкий человек и композитор, и они вместе прошли через многое в жизни. Однако сейчас Добрынин страдает от болезни, и это оказывает негативное влияние на его физическое самочувствие и настроение. Он ощущает плохое самочувствие, устает и испытывает трудности в разговоре. Но он подчеркивает, что все будет в порядке.

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Лев Лещенко – о легендарных песнях, современной эстраде и образе артиста