Бритни Спирс вновь полностью обнажилась в своем блоге

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс снова поделилась обнаженным фото с ее подписчиками в социальной сети Instagram*. На снимке 41-летняя исполнительница позирует на пляже, полностью раздетая, демонстрируя свои ягодицы и прикрывая рукой грудь. Фотография не содержит макияжа, и волосы певицы убраны наверх.

Фото: официальный Инстаграм аккаунт Бритни Спирс

Стоит отметить, что Спирс не приложила подписи к новому снимку. В предыдущих публикациях она часто делилась с подписчиками своими мыслями и эмоциями.

Недавно Бритни Спирс выпустила мемуары под названием "Женщина во мне", которые получили огромную популярность. Книга возглавила рейтинги продаж в различных онлайн-магазинах, включая Amazon и Barnes & Noble. В мемуарах она откровенно рассказывает о своей жизни, включая отношения с Джастином Тимберлейком, домашний аборт, свою любовь к акту обнажения и сложные моменты, связанные с опекой отца.

Телеведущая Ксения Бородина, с другой стороны, подчеркнула, что не собирается читать книгу Бритни Спирс, выразив свою негодование по поводу "жертвенных баб".

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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