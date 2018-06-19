Двое за сутки: в США объявлена охота на рэперов

За прошедшие сутки произошло сразу два нападения на американских хип-хоп исполнителей. Оба они скончались от полученных огнестрельных ран.

Рэп-исполнителя Jimmy Wopo, в миру известного как Трейвон Смарт, застрелили в Питтсбурге, штат Пенсильвания. 21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина. Из нее-то по музыканту и открыли огонь. В машине также находился друг Трейвона Смарта, оба они были доставлены в больницу. Состояние Смарта было крайне тяжелым, и вскоре он скончался от полученных травм.

Jimmy Wopo занимался музыкой с малолетства. Его дебютный альбом Woponese вышел в июле 2016 года.

В тот же день во Флориде 20-летний рэпер Джасей Дуэйна Онфрой, больше известный как XXXTentacion, также был застрелен. Нападение произошло в момент, когда молодой человек выходил из мотосалона. Музыкант был доставлен в клиническую в больницу в состоянии глубокой комы. Позже молодой человек скончался от полученных ран.

Стоит отметить, что XXXTentacion ни раз попадал за решетку. Первый раз он попал в детское исправительное учреждение в возрасте шести лет за то, что нанес мужчине удар ножом. Артист также пел в детском хоре, но оттуда его выгнали за драку с другим учеником.

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