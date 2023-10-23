Вид 63-летнего актера Антонио Бандераса на свежих снимках поразил поклонников

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет что Антонио Бандерас — известный испанский актер, продолжает восхищать своих поклонников, особенно женщин, несмотря на свои 63 года. Однако последнее его появление поклонников поразило не в самом хорошем смысле.

Фото: Фото: Daily Mail

Антонио посетил мероприятие, посвященное ему в Малаге, в Испании, и появился перед публикой в очень естественном образе: с седыми волосами и в простом наряде — в рубашке и в светло-коричневыми брюках.

Однако выглядит он совсем не так, как привыкли видеть его поклонники. Некоторые пользователи сети описали его внешность как странную, сказав, что время не прошло даром и что актер выглядит старше своих лет. Но также были и более благосклонные комментарии, в которых говорилось, что он выглядит счастливее, чем когда-либо. И правда, на фотографиях видно, что Антонио наслаждается своей жизнью и испытывает истинное счастье, а возраст ему только придает очарования.

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