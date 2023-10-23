Российский актёр кино, театра и телевидения, сын военного лётчика Александр Ведменский высказал свою позицию в отношении критики специальной военной операции.
Согласно данным издания Shot, артист провёл минувшие выходные в компании друзей в караоке-баре, расположенном неподалеку от знаменитой гостиницы "Украина". Когда он уже ожидал такси на улице, возник конфликт с прохожим относительно СВО. Сам Ведменский поддерживает эту операцию, в то время как его случайный собеседник выразил противоположную точку зрения.
"Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал", — сообщил актёр каналу.
Ведменский принимал участие в нескольких десятках проектов, включая "Универ", "Следаки", "Пятницкий", "В спорте только девушки".
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