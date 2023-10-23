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Звезда "Дома-2" Виктория Боня ответила, правда ли, что ее новый возлюбленный женат

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что звезда "Дома-2" Виктория Боня разъяснила слухи о своей личной жизни и отношениях с новым парнем Русланом Гасановым. Она заявила, что познакомилась с ним, когда он еще был женат, но они начали встречаться только после того, как он официально развелся.

Она уточнила, что когда они познакомились, Руслан был женат и они лишь общались как друзья. Через время он спросил ее, если бы он не был в отношениях, выбрала бы она его. Боня ответила, что не может дать ответ на такой вопрос человеку, который находится в отношениях. Она не хотела подталкивать его к какому-либо решению и оставила ему свободу выбора. Через несколько месяцев после этого разговора Руслан сам принял решение разойтись, и только после этого они решили дать возможность своим отношениям развиваться.

Напомним, что Руслан Гасанов — 30-летний мужчина из Якутии, живущий в Дубае, был женат на Таисии Василешниковой в 2018 году. Они не подписаны друг на друга в социальных сетях. Неизвестно, была ли официальная развод между ними, однако Виктория упомянула, что Руслан официально свободен.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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