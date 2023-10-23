Айза призналась, в чем хочет быть похожей на Ольгу Бузову

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Айза-Лилуна Ай — экс-супруга рэпера Гуфа, опубликовала пост, в котором выразила свое восхищение певицей Ольгой Бузовой. Она призналась, что хотела бы обладать некоторыми качествами звезды телепроекта "Дом-2", такими как уверенность в себе и энергичность. Айза опубликовала отрывок из выступления Ольги, в котором она демонстрирует все эти качества, и заявила, что хочет иметь столько же энергии и уверенности в себе, как у Оли. Ее подписчики согласились с ней и выразили восхищение энергией и самооценкой Ольги Бузовой.

Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

Однако стоит отметить, что раньше Айза не всегда так комплиментарно высказывалась о Ольге Бузовой. В 2020 году между ними возник конфликт из-за связи с Гуфом. Ольга заявила (шутя), что рэпер посвятил ей свой хит "Ice Baby" (в действительности песня была посвящена Айзе). В ответ на это Лилуна насмеялась над словами Ольги и написала, что ей не жалко, пусть Оля думает, что она способна вызвать такие чувства у мужчин, чтобы ей посвящали песни.

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