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Актриса Зепюр Брутян откровенно рассказала о семейной жизни с Прилучным после рождения ребенка

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Павел Прилучный — известный актер, ранее признавался, что появление сына Микаэля только укрепило отношения с Зепюр Брутян.

Актриса Зепюр Брутян откровенно рассказала о семейной жизни с Прилучным после рождения ребенка
Фото: https://www.instagram.com/p/CvYzo6mS7xm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Недавно Прилучный стал гостем программы "Шоу Воли", а Зепюр поддерживала его из зрительного зала. Зепюр не упустила возможности подчеркнуть, как счастлива быть супругой Павла.

Она рассказала, что он поддерживал ее во время родов (и даже решился перерезать пуповину, чего не делал с детьми от Агаты Муцениеце) и освободился на месяц от работы, чтобы помочь ей. Он даже находясь на съемках, всегда помогает ей, поддерживает, за что она очень благодарна. В первый месяц после рождения ребенка Павел был рядом с ними. Он сделал небольшую паузу в работе, чтобы провести больше времени с семьей и помочь Зепюр с малышом.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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