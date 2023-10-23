Певица Диана Арбенина спела с женой военнослужащего СВО: "Девчонки ей поверили"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

К солистке группы "Ночные снайперы" Диане Арбениной на концерте в Новосибирске пришли активистки Комитета семей воинов Отечества. Певица спела с одной из жён участника СВО.

Фото: wikimedia.org

После нападок со стороны активисток Арбенина предложила одной из жён военнослужащего выйти с ней на сцену и исполнить один из хитов "Секунду назад".

"Она говорит: "Давайте на концерте споёте со мной?" — "Давайте". То, что это не спрогнозировано — абсолютно точно, вот как-то просто по душе", — цитирует слова главы комитета Юлии Белеховой издание "Подъём".

Женщина рассказала, что Арбенина назвала себя патриотом России.

"Девчонки ей поверили", — объяснила активистка.

Ранее военнослужащие СВО из Новосибирска назвали певицу Диану Арбенину "страшным врагом".

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