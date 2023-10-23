Исчезновение артиста Константина Хабенского вызвало беспокойство у публики. Этот талантливый российский актёр, завоевавший сердца многих, долгое время не появлялся на больших экранах. В ответ на разнообразные слухи Хабенский решил сделать официальное заявление.
Он объявил, что планирует вернуться на киноэкраны уже в следующем году. По словам артиста, его отсутствие на телевидении было связано исключительно с его насыщенной работой. Актёр занимает пост художественного руководителя МХТ имени Чехова, и значительную часть времени посвящает своей любимой театральной деятельности, передаёт "Утро.ру".
Хабенский пояснил, что после вступления в новую роль ему пришлось полностью погрузиться в эту работу. Он занимался оттачиванием своих навыков и изучением новой профессии худрука. Актёр успешно справился с этим вызовом и с нетерпением ждёт возможности радовать публику своими актёрскими выступлениями в кино.
"Сейчас, я думаю, начиная с нового года, я смогу уделить больше времени съёмочной площадке", — объявил артист.
Ранее сообщалось, что умер российский актёр театра и кино Михаил Тощев.
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