Исчезнувший с ТВ актёр Константин Хабенский пообещал появиться на киноэкранах в новом году

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исчезновение артиста Константина Хабенского вызвало беспокойство у публики. Этот талантливый российский актёр, завоевавший сердца многих, долгое время не появлялся на больших экранах. В ответ на разнообразные слухи Хабенский решил сделать официальное заявление.

Фото: "File:Константин хабенский.jpg" by автор is licensed under CC BY-SA 3.0.

Он объявил, что планирует вернуться на киноэкраны уже в следующем году. По словам артиста, его отсутствие на телевидении было связано исключительно с его насыщенной работой. Актёр занимает пост художественного руководителя МХТ имени Чехова, и значительную часть времени посвящает своей любимой театральной деятельности, передаёт "Утро.ру".

Хабенский пояснил, что после вступления в новую роль ему пришлось полностью погрузиться в эту работу. Он занимался оттачиванием своих навыков и изучением новой профессии худрука. Актёр успешно справился с этим вызовом и с нетерпением ждёт возможности радовать публику своими актёрскими выступлениями в кино.

"Сейчас, я думаю, начиная с нового года, я смогу уделить больше времени съёмочной площадке", — объявил артист.

Ранее сообщалось, что умер российский актёр театра и кино Михаил Тощев.