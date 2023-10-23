Покинувший РФ продюсер Андрей Разин показал дом Аллы Пугачёвой в Майами

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Политик, продюсер и создатель студии "Ласковый май" Андрей Разин, который находится в США, решил поделиться с подписчиками видео, в котором прогуливается по Майами. На кадрах он показывает дом Аллы Пугачёвой.

В записи видно три высокие жилые здания, окружённые пальмами. Разин не раскрыл точный адрес дома артистки. Одно из зданий даже имеет стеклянные стены.

Сам продюсер также в ролике рассказал, что только что вышел из больницы и набрал лишний вес во время пребывания там. В заключении видео он пожелал зрителям здоровья.

Ранее сообщалось, что домработница Пугачёвой Людмила Дороднова заявила, что больше не будет работать у певицы.

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