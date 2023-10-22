Знаменитая домработница артистов Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова Людмила Дороднова долгое время страдает от сильной боли в ноге. Врачи рекомендовали ей операцию, но она отказалась из-за страха перед наркозом.
Известные хозяева не оказали помощи в решении проблемы с её здоровьем. Люся подчёркивает, что не обращалась к Пугачёвой и Киркорову за помощью.
"Недавно проходила уже второе по счёту МРТ. Потом я сделала укольчик, сейчас подожду ещё какое-то время и снова пойду на укольчик. Пока вроде ничего. Но я, конечно, берегусь. Бегать уже не бегаю", — призналась женщина в беседе с "МК".
На вопрос о том, брала ли она деньги на инъекции из пенсии, Дороднова отвечает: "Откуда? Пока хватает".
На вопрос о том, не планирует ли она вернуться на работу после того, как она ушла из дома Киркорова, женщина ответила, что больше не желает работать. Дороднова сообщила, что у неё имеется вариант ухаживать за человеком, но это требует круглосуточного ухода и много времени на ногах.
"Я тут два-три дня с ним копошилась, смотрела за ним. Потом вечером ложилась спать и думала: "Вот зараза!" Так нога болела после этого! Поэтому не стала", — рассказала она.
Когда ей предложили работать у Пугачёвой, она отметила, что артистка не предложит её работу. Это связано с тем, что, во-первых, нога женщины находится не в лучшем состоянии. Во-вторых, уже поздно.
"Но я тогда была при Филиппе и с двумя собаками. Что ж, я ему оставлю собак и скажу: "Филипп, я ухожу"? Так же тоже неправильно. Поэтому я буду жить так, как сейчас живу", — призналась женщина.
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