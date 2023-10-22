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Домработница Пугачёвой Людмила Дороднова заявила, что больше не будет работать у певицы

1:51
Шоу-бизнес

Знаменитая домработница артистов Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова Людмила Дороднова долгое время страдает от сильной боли в ноге. Врачи рекомендовали ей операцию, но она отказалась из-за страха перед наркозом.

Домработница Пугачёвой Людмила Дороднова заявила, что больше не будет работать у певицы
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Известные хозяева не оказали помощи в решении проблемы с её здоровьем. Люся подчёркивает, что не обращалась к Пугачёвой и Киркорову за помощью.

"Недавно проходила уже второе по счёту МРТ. Потом я сделала укольчик, сейчас подожду ещё какое-то время и снова пойду на укольчик. Пока вроде ничего. Но я, конечно, берегусь. Бегать уже не бегаю", — призналась женщина в беседе с "МК".

На вопрос о том, брала ли она деньги на инъекции из пенсии, Дороднова отвечает: "Откуда? Пока хватает".

На вопрос о том, не планирует ли она вернуться на работу после того, как она ушла из дома Киркорова, женщина ответила, что больше не желает работать. Дороднова сообщила, что у неё имеется вариант ухаживать за человеком, но это требует круглосуточного ухода и много времени на ногах.

"Я тут два-три дня с ним копошилась, смотрела за ним. Потом вечером ложилась спать и думала: "Вот зараза!" Так нога болела после этого! Поэтому не стала", — рассказала она.

Когда ей предложили работать у Пугачёвой, она отметила, что артистка не предложит её работу. Это связано с тем, что, во-первых, нога женщины находится не в лучшем состоянии. Во-вторых, уже поздно.

"Но я тогда была при Филиппе и с двумя собаками. Что ж, я ему оставлю собак и скажу: "Филипп, я ухожу"? Так же тоже неправильно. Поэтому я буду жить так, как сейчас живу", — призналась женщина.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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