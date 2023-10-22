Иван Ургант поднял ценник на корпоративы в два раза по сравнению с прошлым годом

Шоумен Иван Ургант запросил за корпоративы с его участием гонорар, превышающий ценник 2022 года в два раза.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Иван Ургант по-прежнему является востребованным ведущим мероприятий в России. Недавно он провёл творческую встречу в МГИМО.

Как сообщает Telegram-канал Mash, телеведущий поднял ценник на корпоративы до 7 млн рублей. Ещё миллион придётся отдать за разработку сценария и помощь продюсеров и мендежеров.

Его коллега по шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталёв запрашивает за те же самые услуги 1,62 млн рублей.

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