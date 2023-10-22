Шоумен Иван Ургант запросил за корпоративы с его участием гонорар, превышающий ценник 2022 года в два раза.
Иван Ургант по-прежнему является востребованным ведущим мероприятий в России. Недавно он провёл творческую встречу в МГИМО.
Как сообщает Telegram-канал Mash, телеведущий поднял ценник на корпоративы до 7 млн рублей. Ещё миллион придётся отдать за разработку сценария и помощь продюсеров и мендежеров.
Его коллега по шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталёв запрашивает за те же самые услуги 1,62 млн рублей.
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