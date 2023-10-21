Российской актрисе и известной звезде сериала "Ольга" Яне Трояновой может грозить до пяти лет тюремного заключения из-за негативных замечаний, которые она сделала в своем последнем интервью о России. Эта информация поступила от Telegram-канала Shot.
Актриса предоставила интервью украинским журналистам, в котором она заявила, что в России живут исключительно "алкаши", и что государство находится в подчинённом положении. В своих высказываниях она даже приравняла РФ к "изнасилованной женщине".
Различные общественные личности призвали к возбуждению уголовного дела против актрисы по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Также возникли требования признать Троянову иностранным агентом. Все эти действия могут повлечь за собой тюремное заключение сроком до пяти лет.
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