Продюсер Красная о разводе Брежневой и Меладзе: Вера хотела, чтобы Костя поддержал Украину

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Алина Красная объяснила, что послужила причиной расставания певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе.

Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в Instagram

Красная рассказала, что Меладзе не захотел выступить на стороне Украины, как этого хотела его супруга. Остановили композитора, по словам продюсера, его продюсерский центр и недвижимое имущество в России.

"Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался", — цитирует слова Красной "Комсомольская правда".

Ранее Вера Брежнева призвала публику уважать их решение о разводе.

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