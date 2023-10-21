Продюсер Алина Красная объяснила, что послужила причиной расставания певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе.
Красная рассказала, что Меладзе не захотел выступить на стороне Украины, как этого хотела его супруга. Остановили композитора, по словам продюсера, его продюсерский центр и недвижимое имущество в России.
"Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался", — цитирует слова Красной "Комсомольская правда".
Ранее Вера Брежнева призвала публику уважать их решение о разводе.
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